خبر سار في الأهلي قبل موقعة نهائي الأبطال

أشار خالد محمود طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المدافع رامي ربيعة للمشاركة بالمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا وذلك عقب تأهل المارد الأحمر على حساب الوداد المغربي.





وأكد خالد محمود أن رامي ربيعة يسير بشكل رائع في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد أن تعرض في الفترة الماضية لتمزق في العضلة الخلفية.





وأصبح رامي ربيعة قريبًا للغاية من اللحاق بالمباراة النهائية في دوري أبطال افريقيا وأن التمزق الذي أصابه في طريقه للالتئام والشفاء.





ويعتبر رامي ربيعة من أبرز العناصر التي طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني تجهيزها وإعدادها في الفترة المقبلة.



