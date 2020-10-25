التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تقام اليوم الاحد مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية والتي تجمع بين فريقي بيراميدز ونهضة بركان وذلك على ملعب إستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.









وجاءت تشكيلة بيراميدز المتوقعة على النحو التالي :-





حراسة المرمي: المهدي سليمان





خط الدفاع: عمر جابر – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي.





خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - محمد فاروق.





خط الهجوم: إيريك تراوري - عبد الله السعيد – جون أنطوي.





فيما يلعب فريق نادي نهضة بركان بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: زهير لعروبي.





خط الدفاع: عمر النمساوي- بكري الهلالي- محمد عزيز- إسماعيل مقدم.





خط الوسط: يوسوفا دايو- العربي الناجي- زهير كروش- حمدي لعشير.





خط الهجوم: محسن ياجور- زكرياء حدراف.



