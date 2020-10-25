انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" لكريم عبد العزيز وأحمد عز في هذا الموعد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل صناع فيلم "كيرة والجن" تصوير المشاهد المُتبقية لهم، فقد انتهى المخرج مروان حامد من تصوير 70% من أحداث الفيلم، ومن المقرر انتهاء التصوير تمامًا في بداية شهر ديسمبر المقبل، وبعدها يدخل الفيلم مراحل المونتاج استعدادًا لعرضه في السينمات بداية عام 2021.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجي، بطولة هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

وفي سياق آخر، يستعد كريم عبد العزيز لتصوير مسلسله الجديد "الاختيار 2" ، والمسلسل من المُقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، والمسلسل يُشارك في بطولته أحمد مكي، محمد علاء، عمرو عبد الجليل، ومجموعة مميزة من النجوم.



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