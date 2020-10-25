هكذا تظهر دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا"

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تُشارك الفنانة دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا"، وتُجسد خلال الأحداث دور بائعة ورد، ويحدث العديد من المواقف بينها وبين ابلة فاهيتا والفنان باسم سمرة.



مسلسل "أبلة فاهيتا" بطولة باسم سمرة ، منى ممدوح، دنيا ماهر، أسامة عبد الله، ومن إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، محمود عزت.







وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة دنيا ماهر فى فيلم "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، منة شلبي، سليمان عيد، محمود حافظ، وآخرون.









