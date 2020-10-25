انطلاق تصوير "الحرير المخملي" لـ جمال سليمان في هذا الموعد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يبدأ صناع مسلسل " الحرير المخملي "للفنان جمال سليمان في تصوير أول مشاهدهم بعد أسبوع، المسلسل تدور أحداثه في إطار ٦٠ حلقة خلال حقبة زمنية تبدأ من التسعينات إلى الألفينات، ومن المُقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، وهو عن رواية أميمة عز الدين وسيناريو وحوار ورشة محمد ناير ومن إخراج أحمد خالد أمين.


ويجسد جمال سليمان خلال الأحداث دور أب دكتاتور، يعيش في قصر كبير بمحافظة المنصورة، ويقوم أولاده بالإنقلاب عليه بسبب تعامله الشديد معهم.

وفي سياق آخر، شارك جمال سليمان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحرملك 2"، وهو بطولة نادين خورى، باسم ياخور، سولاف معمار، درة، هبة نور، سامر المصرى، قيس شيخ نجيب، جيني اسبر، رنا أبيض، أحمد الاحمد، قاسم ملحو وعدد آخر من نجوم الدراما العربية وتأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق




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