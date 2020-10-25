عقدة تاريخية تلاحق ليونيل ميسي

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم غيابه عن التسجيل في آخر 6 مواجهات أمام ريال مدريد الغريم التقليدي إذ لم يستطع أن يسجل أو يصنع هدفًا في المواجهات الأخيرة من الدوري الإسباني خلال آخر عامين.

ويعد ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا وصنع 14 هدفًا كما شارك في 44 مباراة خسر في 14 مواجهة أمام ريال مدريد وكسب 19 فيما خيم التعادل في 11 لقاء.

كان ريال مدريد قد فاز 3-1 على برشلونة في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.