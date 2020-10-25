فيلمان مصريان يشاركان في مهرجان أونتاريو السينمائي بكندا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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انطلقت فعاليات النسخة الأولى لمهرجان أونتاريو السينمائي الدولي Ontario International Film Festival في كندا، بشكل افتراضي أونلاين بسبب كورونا، فيما يشهد المهرجان الكندي مشاركة 150 فيلماً يتنافسون في 8 تصنيفات مختلفة، بداية من المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة الدولية والمسابقة الدولية لأفلام الطلبة والمسابقة الدولية للأفلام الوثائقية.

هذا إلى جانب أربعة تصنيفات أخرى ولكن مخصصة للأفلام الكندية المحلية منها المسابقة الكندية للأفلام الروائية الطويلة التي افتتح خلالها الفيلم الكندي "John 316" فعاليات المهرجان كأول فيلم رسمي يتم عرضه.


ويحتضن المهرجان منافسة حادة بين 14 فيلماً دوليًا وعالمياً، في خضم فعاليات المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة، منها الفيلم الفرنسي The End of Heroes وفيلم Mambo Man من كوبا، بجانب مشاركة مصرية متميزة عبر فيلم "لما بنتولد"، للمخرج تامر عزت والمؤلفة الراحلة نادين شمس، والذي يجمع في بطولته عمرو عابد وابتهال الصريطي ومحمد حاتم، بجانب بسنت شوقي ودانا حمدان وسلمى حسن وحنان سليمان، إضافة إلى أمير عيد مغني فرقة كايروكي، في أول تجربة رسمية له في عالم التمثيل، كما يشارك الفيلم المصري "هذه ليلتي" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة الدولية.


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