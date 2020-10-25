الزمالك يفتقد لخدمات نجمه خلال لقاء الإسماعيلي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الفريق سيفتقد لخدمات نجم القلعة البيضاء، خلال المواجهة المقبلة ضد الإسماعيلي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي، في الجولة 34 والأخيرة، والمقررة يوم الاثنين 26 أكتوبر.

وحسب المصدر، فإن حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، سيغيب عن لقاء الدراويش المقبل.

وأوضح، أن الجهاز الفني بقيادة جيمي باتشيكو، لا يريد التعجل بأشراك اللاعب، رغم تمام شفائه من الإصابة.


ويريد باتشيكو المحافظة على جهود اللاعب، لكي يصبح جاهزاً للمشاركة ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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