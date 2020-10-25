الاتحاد السكندري يفاوض الأهلي لضم هذا الثنائي





فتح مسؤولو الاتحاد السكندرى خط مفاوضات قوية مع نادى الأهلى، لضم الثنائى عمار حمدى، لاعب الفريق، بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش، بجانب أحمد الشيخ.













وأكد مصدر فى لجنة التخطيط بالأهلى أن النادى تلقى عروضا كثيرة للاعبين المعارين والعناصر التى لا تشارك بشكل أساسى فى الفريق، بينهم عرض جاد من النادي السكندري لضم الثنائي، لكن يبقى القرار النهائى والحاسم فى يد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.









ويترقب محمد مصيلحى، رئيس النادى السكندرى موقف محمود الخطيب، رئيس الأهلى، على إمل إنهاء التعاقد مع الثنائى، لتدعيم صفوف الفريق السكندرى فى الموسم المقبل.



