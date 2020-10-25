نادين نجيم تثير تفاعلا بإطلاق فلتر باسمها على "إنستجرام" لإخفاء جروح وجهها

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
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أحدثت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تفاعلا واسعا بين معجبيها ومحبيها، بعد إطلاقها فلتر خاص يحمل اسمها على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"،

وعن مميزات الفلتر الجديد، قالت نادين نجيم في مقطع مصور لها أمس الجمعة أنها ظلت شهرين نعمل على هذا الفلتر لكي يكون كاملا بأدق التفاصيل ويليق بكل امرأة، وكذلك من أجلها لكي لا ترى جروحها وتشعر أنه وجهها في نضارة والبشرة نقية والعيون لامعة".

وبعد طرحها للفلتر الذي يحمل اسمها، أكدت نادين نسيب نجيم عبر خاصية "الاستوريز" أن فكرة إطلاقها لفلتر خاص بها جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن إصابتها بجروح في الوجه، وبدأها في استخدام الفلاتر الموجودة على "إنستغرام".

وتابعت أنها قررت إطلاق فلتر يحمل بصمتها بعدما رأت أن الفلاتر المتوافرة على "إنستغرام" تفقدها ملامحها ولا تشبهها، كما أنه يحتفظ بملامح تتميز بها كالشامة والعينين.


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