أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، حيث توقعت أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فقد توقع الخبراء أن يكون مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

هذا، وتوقع الخبراء هطول أمطار خفيفة بنسبة 20% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري "البحيرة، كفر الشيخ"، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كما يلي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 27
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 27
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 27
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 27
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 21 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 33
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 32
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 31

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