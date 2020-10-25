"كامب نو" يحب زيدان في الكلاسيكو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 06:09 ص
زيدان
زيدان
وكالات
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حافظ الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد على سجله الخالي من الهزائم في مباريات الكلاسيكو على ملعب كامب معقل فريق برشلونة.

 

وفاز ريال مدريد على برشلونة، بنتيجة 3ـ 1، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. ويعد هذا الكلاسيكو هو رقم 6 لمدرب الملكي على ملعب كامب نو من دون هزائم.

 

وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم غيابه عن التسجيل في آخر 6 مواجهات أمام ريال مدريد الغريم التقليدي إذ لم يستطع أن يسجل أو يصنع هدفًا في المواجهات الأخيرة من الدوري الإسباني خلال آخر عامين.

 

ويعد ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا وصنع 14 هدفًا كما شارك في 44 مباراة خسر في 14 مواجهة أمام ريال مدريد وكسب 19 فيما خيم التعادل في 11 لقاء.

 

كان ريال مدريد قد فاز 3-1 على برشلونة في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

 

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