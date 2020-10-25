راموس يتحدث عن أسرار الفوز بالكلاسيكو

أشاد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بوحدة وتماسك الفريق وأدائه القوي الذي منحه الفوز 3-1 على برشلونة في كامب نو في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد أسبوع مروع تلقى فيه حامل اللقب هزيمتين مفاجئتين أمام قادش وشاختار دونيتسك.





وسجل راموس ركلة جزاء حاسمة في الشوط الثاني ليعيد فريقه للمقدمة مرة اخرى، بعدما ألغى أنسو فاتي الهدف الافتتاحي لفيدريكو بالبيردي، بينما حسم لوكا مودريتش الفوز والثلاث نقاط لحامل اللقب في الوقت المحتسب بدل الضائع.





وقال راموس للصحفيين: "عرفنا كيف نتجاهل الانتقاد.. يجب أن نتحد ونتماسك بعد أسبوع صعب علينا، لم يكن هناك أي وقت أمامنا للاستياء من النتائج السابقة.. قدمنا أداء جيدا للغاية إجمالا، أظهرنا الكثير من الالتزام اليوم وأثبتنا أن الانتقاد لا يؤثر علينا أو يضرنا وأننا سنواصل المضي قدما. هذا الانتصار سيفيد كثيرا قوتنا الذهنية".





واعتاد راموس، أكثر اللاعبين الحاليين استمرار في صفوف ريال مدريد وشارك اليوم في مباراته 45 أمام برشلونة، على النتائج السيئة لفريقه التي تصنع أزمات.





وقال راموس: "قضيت 16 عاماً هنا، ويمكن أن تبدأ أزمة بعد مباراتين سيئتين.. على مدار الموسم تمر بفترات سيئة ونأمل أن يستمر ذلك لأسبوع واحد فقط.. تتفاقم الطاقة السلبية حول غرفة خلع الملابس عقب الهزائم مثل التي تعرضنا لها وهنا يظهر دور اللاعبين من أصحاب الخبرة في التخلص من ذلك. فاز هذا الفريق كثيراً لكننا نريد مواصلة الانتصارات وسنواصل القيام بذلك بطريقة مناسبة".





وعانى المدرب زين الدين زيدان لتفسير أداء فريقه بشكل جيد أمام برشلونة بعد وقت قصير من عروض باهتة أمام قادش وشاختار.





وقال المدرب الفرنسي "في بعض الأحيان لا يوجد تفسير لكننا نركز على ما فعلناه ونريد مواصلة الأداء بهذه الطريقة.. لا أدري إذا كان الانتقاد كان عادلا أم لا، كل ما يمكنني قوله إنني أشعر بالفخر باللاعبين. هزمنا فريقاً دائماً يسبب لنا مشاكل. يجب أن نستمتع بذلك بعد كل ما قيل عنا مؤخراً".



