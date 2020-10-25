هنادي مهنا: لهذا السبب كنت أشعر بالخوف خلال تجسيدي شخصيتي في "الفتوة"





قالت الفنانة الشابة هنادي مهمنا إن طبيعة دوري في مسلسل "الفتوة" كانت مختلفة جدا، فهي فتاة كانت تعيش منذ 120 سنة مثلا، وهي ليست عصر قديم بل عتيق.





وأضافت في تصريحات صحفية: "أكيد شخصية مثل هذه جعلتني أخاف جداً من طريقة الأداء والانفعال والتعبير، فأكيد كانوا مختلفين بعض الشيء عنا في التفاصيل".





وأشارت إلى أنها كانت حريصة في أدائها أن تكون طريقة كلامي متماشية مع الدور، مضيفة: "كان يرعبني أن أنسى وأنا أتحدث فتظهر طريقتي في الكلام غربية أو مودرن ويتنافى ذلك مع الشخصية".







