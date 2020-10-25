انطلاق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني من دون جمهور

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
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ينطلق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني  يوم 28 أكتوبر 2020 ، من دون جمهور، فيما أكد مدير المهرجان السيد ايمن سماوي ان مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني يهدف ،الى دعم الفنانين الذين تعرضوا لظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا.

وأكد أيضًا أن المهرجان يسعى لاكتشاف المواهب الجديدة ودعمها و تشجيع الفنانين والموسيقيين والمشاريع الموسيقية والتعريف بالفنان الأردني من خلال الرسائل الجمالية والموسيقية البليغة التي يوجهها المهرجان الى العالم، واننا قادرون على التأقلم رغم الظروف التي فرضت علينا بسبب جائحة كورونا,

كما يهدف المهرجان إلى تعزيز أهداف المهرجان في الترويج للأردن والتعريف بالفنان الأردني محليا وعربيا ، ليشكل هذا المهرجان نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني.




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