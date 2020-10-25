"حلوة ما شفت" جديد الفنان محمد الفارس

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
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أطلق الفنان العراقي محمد الفارس أغنيته الجديدة " حلوة ما شفت " التي تحمل طابعاً رومانسياً.

وتحمل "حلوة ما شفت" حاملا الكثير من الرسائل ، من ألم الفراغ العاطفي الذي تفرضه اللامبالاة والإهمال الذي يطفئ مشاعر الحب.

وصاغ كلمات العمل الشاعر علي الذهبي ومن الحان عامر رأفت ، وتوزيع و مكساج وماستر عثمان عبود وهي باللهجة العراقية.

ويقول مطلع الأغنية:

  حلوة ماشفت منك ... جبتهة وياك هاملني

اذا ماتعرف اتقدر ... اكو غيرك يقدرني

اني اهواي حبيتك ... وانتة اهواي عايفني

ليش اضوج من تعرف ... واحد غيرك يحبني






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