"حلوة ما شفت" جديد الفنان محمد الفارس

أطلق الفنان العراقي محمد الفارس أغنيته الجديدة " حلوة ما شفت " التي تحمل طابعاً رومانسياً.





وتحمل "حلوة ما شفت" حاملا الكثير من الرسائل ، من ألم الفراغ العاطفي الذي تفرضه اللامبالاة والإهمال الذي يطفئ مشاعر الحب.





وصاغ كلمات العمل الشاعر علي الذهبي ومن الحان عامر رأفت ، وتوزيع و مكساج وماستر عثمان عبود وهي باللهجة العراقية.





ويقول مطلع الأغنية:





حلوة ماشفت منك ... جبتهة وياك هاملني





اذا ماتعرف اتقدر ... اكو غيرك يقدرني





اني اهواي حبيتك ... وانتة اهواي عايفني





ليش اضوج من تعرف ... واحد غيرك يحبني











