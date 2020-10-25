"حلوة ما شفت" جديد الفنان محمد الفارس
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:49 ص
Advertisements
أطلق الفنان العراقي محمد الفارس أغنيته الجديدة " حلوة ما شفت " التي تحمل طابعاً رومانسياً.
وتحمل "حلوة ما شفت" حاملا الكثير من الرسائل ، من ألم الفراغ العاطفي الذي تفرضه اللامبالاة والإهمال الذي يطفئ مشاعر الحب.
وصاغ كلمات العمل الشاعر علي الذهبي ومن الحان عامر رأفت ، وتوزيع و مكساج وماستر عثمان عبود وهي باللهجة العراقية.
ويقول مطلع الأغنية:
حلوة ماشفت منك ... جبتهة وياك هاملني
اذا ماتعرف اتقدر ... اكو غيرك يقدرني
اني اهواي حبيتك ... وانتة اهواي عايفني
ليش اضوج من تعرف ... واحد غيرك يحبني