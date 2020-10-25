الأهلي يحقق رقم مميز بعد الصعود لنهائي إفريقيا

قفز تصنيف النادي الأهلي بين أندية العالم بشكل كبير، بعدما حقق الفوز على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بخماسية مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والعودة.





ودخل الأهلي قائمة أفضل 50 ناديًا على مستوى العالم، بعدما كان يحتل المركز الـ59 عالميًا في تصنيف موقع football database في سبتمبر، حيث احتل المركز السابع والأربعين.





وشهدت القفزة أيضًا عبور الهلال السعودي ليحتل الأهلي المركز الأول كذلك على المستوى العربي، بعدما كان يحتل المركز الثاني عربيًا سابقًا.





كما عزز الأهلي مكانته على قمة ترتيب القائمة على مستوى إفريقيا، متفوقين على الترجي التونسي، صاحب المركز الثاني، ومازيمبي الكونغولي، صاحب المركز الثالث، ثم الزمالك الرابع والمريخ السوداني الخامس.



