موعد مباراة ميلان وروما فى قمة الدوري الإيطالي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يحل فريق روما ضيف ثقيل على نظيره ميلان ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي يوم الاثنين فى لقاء قوي بين الفريقين، يسعي كل منهما لتحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباراة ميلان وروما بالدوري الإيطالي 

تقام مباراة ميلان وروما فى تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الاثنين.

وكان ميلان قد حقق الفوز على إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الماضية بالدوري بهدفين لهدف، ثم حقق فوز مهم على سيلتيك الأسكتلندي ضمن مباريات الدوري الأوروبي بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما روما حقق الفوز على بينفينتو بالدوري بخماسية مقابل هدفين.

ويذكر أن ميلان يتصدر ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بالفوز خلال الأربع جولات الماضية بينما روما فى المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الجهاز الفني الجديد لغزل شبين بالقسم الثالث

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 8 ساعات

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 10 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

12:04 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

تحذير عاجل من "الصحة" بشأن كورونا

12:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»