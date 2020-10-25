موعد مباراة ميلان وروما فى قمة الدوري الإيطالي









يحل فريق روما ضيف ثقيل على نظيره ميلان ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي يوم الاثنين فى لقاء قوي بين الفريقين، يسعي كل منهما لتحقيق الثلاث نقاط.





موعد مباراة ميلان وروما بالدوري الإيطالي





تقام مباراة ميلان وروما فى تمام العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الاثنين.





وكان ميلان قد حقق الفوز على إنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الماضية بالدوري بهدفين لهدف، ثم حقق فوز مهم على سيلتيك الأسكتلندي ضمن مباريات الدوري الأوروبي بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما روما حقق الفوز على بينفينتو بالدوري بخماسية مقابل هدفين.



