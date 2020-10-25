الإسماعيلي يستبعد رباعي الفريق من مواجهة الزمالك









يواجه نادي الإسماعيلي، أزمة صعبة قبل مواجهة نادي الزمالك يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.





حيث يغيب عن الإسماعيلي العديد من العناصر الأساسية، خلال مواجهة الزمالك والتي ستقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.





ويغيب عن الإسماعيلي كل من أسامة إبراهيم، محمد صادق، عمر الوحش، بالإضافة إلى غياب قائد الفريق باهر المحمدي.





ومن المتوقع أن يدفع البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للدراويش، ببعض الناشئين لتعويض الغيابات المؤثرة داخل الفريق.



