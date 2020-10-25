تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره كرانسودار الروسي ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل فى لقاء يسعي فيه البلوز للفوز بالثلاث نقاط.

موعد مباراة تشيلسي وكرانسودار بدوري أبطال أوروبا

تقام المباراة بين تشيلسي وكرانسودار فى تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الأربعاء القادم.

وكان تشيلسي قد تعادل أمام مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج أمس سلبيًا، ومن قبل تعادل أمام إشبيلية الإسباني سلبيًا ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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