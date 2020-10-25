ترامب: انخفاض كبير في أعداد وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مرتبط بزيادة الفحوصات.

وأضاف "ترامب"، في كلمة أمام تجمع انتخابي في ولاية ويسكانسن، أن هناك انخفاض كبير في أعداد وفيات كورونا بالولايات المتحدة.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس السبت، 82،929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم.

وقالت المراكز الامريكية فى بيان، إن حصيلة الاصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغت 8،469،976 حالة، وفقا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: أنه تم تسجيل 946 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 223،393 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 42،773 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 31،580 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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