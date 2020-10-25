نجم شهير يجري فحص "كورونا".. تعرف على نتيجة المسحة





نشر الممثل طوني عيسى نتيجة فحص الـ PCR الّذي خضع له، وجاءت سلبيّة للتأكيد على عدم إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه بفيسبوك.





وقد أرفق طوني عيسى النتيجة بتعليقٍ طريف نال تفاعلاً كبيراً بين متابعيه بسبب غرابته.





وكتب مازحاً "الليلة التجمّع عندي بالبيت، كونوا كتار، طلعت النتيجة سلبيّة".





وجاء الفحص الذي قام به طوني بسبب البدء بتصوير مشاهده في مسلسل " لا حكم عليه " من تأليف نادين جابر و بلال شحادات و إخراج فيليب أسمر.





ويؤدي طوني أحد ادوار البطولة في العمل الذي يمتد على 15 حلقة ويعرض على "شاهد" نهاية العام الحالي ويتناول العديد من القضايا الاشكالية وفي مقدمتها بيع الأعضاء.















