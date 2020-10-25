هنادي مهنا: سعيدة بعقد قراني على "أحمد خالد صالح"
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:32 ص
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قالت الفنانة الشابة هنادي مهنا، أنها سعيدة جدا وتحمد الله تعالى وتشعر باستقرار كبير على الصعيد الشخصي بعد عقد قرانها على الفنان أحمد خالد صالح، مؤكدة أنها تحبه وتحترمه من كل قلبها.
وأضافت في تصريحات صحفية: "بالنسبة للعمل فكنت محظوظة هذا العام بالوقوف أمام نجوم كبار وتقديم أدوار مهمة ومؤثرة وهذا كله توفيق من الله في البداية والنهاية، وليس بترتيب شخصي على الإطلاق".
وأوضحت كما نعرف كان هناك ظروف سيئة جدا في كل العالم ومن نجح هذا العام هو قدر من الله واجتهاد وإصرار من الشخص لم يكن يتم لولا أن هناك قدر محتم.