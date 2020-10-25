مبابي يقترب من ريال مدريد رغما عن باريس سان جيرمان









تحدث تقرير صحفي إسباني، عن اقتراب الفرنسي كيليان مبابي، من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، صوب ريال مدريد الإسباني، في ميركاتو ،2021.





تعاقد ريال مدريد مع مبابي





ذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن إدارة باريس سان جيرمان، بقيادة ناصر الخليفي، تعلم أن النجم الفرنسي مبابي سيرحل في الميركاتو المقبل.





وأوضح الموقع أن مبابي يرى نفسه بأن الفرصة باتت مواتية لاتخاذ خطوة للأمام، حيث أصبح رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف هاجسًا بالنسبة له.





وتابع الموقع أن مبابي يرى أن الانتقال لريال مدريد فرصة كبيرة، لتحقيق آماله بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.



