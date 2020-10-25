ليفربول وإيفرتون في الصدارة.. تعرف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز





استطاع فريق ليفربول أن يفوز على نظيره فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويتصدر نادي إيفرتون حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي نع نادي ليفربول بنفس عدد النقاط والمباريات.





وفيما بلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- إيفرتون 13 نقطة





2- ليفربول 13 نقاط





3- أستون فيلا 12 نقطة





4- ليدز يونايتد 10 نقاط





5- كريستال بالاس 10 نقاط





6- تشيلسي 9 نقاط





7- ليستر سيتي 9 نقاط





8- آرسنال 9 نقاط





9- ولفرهامبتون 9 نقاط





10- توتنهام 8 نقاط





11- وست هام 8 نقاط





12- مانشستر سيتي 8 نقاط





13- ساوثهامبتون 7 نقاط





14- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط





15- مانشستر يونايتد 7 نقاط





16- برايتون ألبيون 4 نقاط





17- وست برومتش ألبيون 2 نقطة





18- بيرنلي 1 نقاط





19- شيفيلد يونايتد 1 نقاط



