فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن مصير المعارين من الأهلي والزمالك لسموحة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن مصير المعارين للفريق من الأهلي والزمالك الفترة المقبلة.

كما تحدث فرج عامر أيضا عن الصفقات التي تعاقد معها نادي سموحة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش": "المعارون من الاهلي والزمالك سيعودون إلى أنديتهم، وسنفاوض القطبين لبقائهم في صفوف سموحة الفترة المقبلة".

وواصل عامر أن سموحة تعاقد مع أطهر الطاهر ومحمود البدري لتدعيم صفوفه بجانب صفقة أخرى مع لاعب شمال أفريقي.

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