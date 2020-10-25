فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن مصير المعارين من الأهلي والزمالك لسموحة





كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن مصير المعارين للفريق من الأهلي والزمالك الفترة المقبلة.





كما تحدث فرج عامر أيضا عن الصفقات التي تعاقد معها نادي سموحة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.





وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش": "المعارون من الاهلي والزمالك سيعودون إلى أنديتهم، وسنفاوض القطبين لبقائهم في صفوف سموحة الفترة المقبلة".



