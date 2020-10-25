هاني شاكر عن خلافه مع مصطفى كامل: "الدنيا مش مستاهلة زعل"

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:49 ص
بوابة الفجر
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علق نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، على خلافه مع الفنان مصطفى كامل قائلًا: "الدنيا مش مستاهلة زعل وخصام".

وأضاف في لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج ""السيرة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا مسامح مصطفى كامل على أي كلام قاله عني وعن النقابة في عهدي".


وكشف في سياق مشابه، حقيقة خلافه مع الفنان إيمان البحر درويش، قائلًا: "أنا مش زعلان منه خالص".

وأكد:  "إيمان البحر درويش عنده مشاكل مع النقابة قبل أما آجي نقيب ومفيش بيني وبينه أي عداء".


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