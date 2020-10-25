الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال المحلات التجارية بمدينة نصر

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول صورة لإحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بزعم قيامها باختطاف الأطفال من داخل المحلات التجارية.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة، وصل إليه بلاغًا من إحدى المواطنات، بتضررها من إحدى السيدات، بسبب نشر صورها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أثناء تواجدها داخل أحد المحال التجارية الكائنة بدائرة القسم، والادعاء بأنها تختطف الأطفال من داخل المحال التجارية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبصحبتها شقيقتها، مقيمة بذات العنوان، بتصوير المبلغة حال تواجدها داخل المحل المشار إليه، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن لادعائهن على إحدى المواطنات بدون سند، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعللن قيامهن بذلك لتشككهن في المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مدينة نصر بوابة الفجر الفجر الأمن اجراءات قانونيه

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