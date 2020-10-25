استطاع الفتي الصغير أنسو فاتي، جناح فريق برشلونة هز شباك ريال مدريد في الدقيقة الثامنة في لقاء كلاسيكو الأرض مساء أمس، الذي انتهت بفوز الميرنجي على الفريق الكاتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على "ملعب كامب نو" مسقط رأس الفريق الكاتالوني.













وبعد هذا الهدف تمكن المهاجم الشاب من رفع رصيده إلى أربعة أهداف، متساويًا مع كل من، باكو ألكاسير، نجم فياريال ولويس سواريز، مهاجم برشلونة.









وقد توج ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني للنسخة الماضية، بعدما سجل 25 هدفًا.









ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات اليوم كالآتي:-









1 – فاتي أربعة أهداف





2_ ألكاسير أربعة أهداف





3 – سواريز أربعة أهداف





4 – موراليس ثلاثة أهداف





5 – مورينو ثلاثة أهداف





6 – أسباس ثلاثة أهداف





7 – جوميز ثلاثة أهداف





8 – كيكي ثلاثة أهداف





9 – بورتو ثلاثة أهداف





10 – لوك دي يونج هدفين





11 – أنخيل هدفين



