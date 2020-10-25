تعرف على حقيقة توقف الاقتراع في إحدى اللجان بالجيزة

رصدت وحدة المتابعة بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن ادعاءات بتوقف العملية الانتخابية بإحدى اللجان بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة.





وتبين بعد الفحص، أن اللجنة المشار إليها بها ثلاث لجان فرعية، وتواجد بها عدد من الأشخاص من أنصار ثلاثة مرشحين، وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب التزاحم ومناصرتهم مرشحيهم، دون التأثير على سير العملية الانتخابية.





جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في رصد ومتابعة إجراءات تأمين سير العملية الانتخابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وانطلق الماراثون الانتخابي، أمس السبت، في المرحلة الأولى في 14 محافظة، وهي كالآتي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح



ومن المقرر أن تكون الإعادة لهذه المرحلة تكون أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.



ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.



كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.



وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

