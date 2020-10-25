نجم الزمالك السابق يكشف كواليس جديدة بشأن الخسارة من الأهلي 6/1









استعاد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، ذكريات خسارة نادي الزمالك بنتيجة 6/1 أمام النادي الأهلي في القمة الشهيرة بين الفريقين في 2002.





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أتوفيستر خلص علينا في مباراة ال 6/1 وجميع اللاعبين كانوا يشعرون بأنهم خارج التركيز بسبب خطة المدير الفني".





وأوضح: "لاعبو الزمالك مكنوش عارفين بنجري فين في الملعب وهذا الشعور لم ولن يتكرر".



