نجم الزمالك السابق يكشف كواليس جديدة بشأن الخسارة من الأهلي 6/1
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:29 ص
محمد جمال
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استعاد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، ذكريات خسارة نادي الزمالك بنتيجة 6/1 أمام النادي الأهلي في القمة الشهيرة بين الفريقين في 2002.
وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أتوفيستر خلص علينا في مباراة ال 6/1 وجميع اللاعبين كانوا يشعرون بأنهم خارج التركيز بسبب خطة المدير الفني".
وأوضح: "لاعبو الزمالك مكنوش عارفين بنجري فين في الملعب وهذا الشعور لم ولن يتكرر".
وأتم: "نتيجة الـ6/1 نتيجة ثقيلة والأهلي وصل في تلك المباراة إلى المرمى كثيرًا فكان خالد بيبو يحرز هدفًا بمجرد وصوله إلى مرمى نادي الزمالك، أعتقد أن الأهلي أحرز جميع الفرص التي توفرت له في تلك المباراة".
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