تعليق هنادي مهنا على مشهد الحب بينها وبين خالد أحمد صالح في "الفتوة"









علقت الفنانة هنادي مهنا على مشهد الحب بينها وبين خالد أحمد صالح في الفتوة، قائلة: "فعلا هي أول مشاركة بيني وبين خطيبي الفنان أحمد خالد صالح في أول عمل درامي، وهي أول مشاهد رومانسية تجمعنا، وكانت مشاهد صعبة لأنها فعلا تشبه مشاعرنا الحقيقية.





وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا أشعر بخجل كبير جدا من التعبير عن مشاعري، وكان هناك مشهد مهم وهو مصارحة خطيبي أحمد خالد صالح بالحب، ووقتها ارتبكت ولم أعرف كيفية تجسيده".



