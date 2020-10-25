فرج عامر يوضح موقف ثلاثي الأهلي من البقاء فى سموحة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف ثلاثي النادي الأهلي صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم.

وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد عبدالمنعم واحد من أفضل العناصر وسيكون أفضل مساك في مصر خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "الأهلي لم يبلغنا باستعادة صلاح محسن وناصر ماهر في نهاية الموسم ولكن بطبيعة الحال هم سيعودون للأهلي مع نهاية الإعارة ولكن نرحب ونتمنى استمرارهم في صفوف فريقنا بالموسم الجديد".

ويذكر أن النادى الأهلى قد صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سموحة دوري أبطال افريقيا انتقالات الاهلي

أخبار تهمك

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة.. يوتيوب يحذف مهرجان حسن شاكوش "بسكوتة مقرمشة"

منذ ساعة

تحذير عاجل من الصحة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رسميا.. أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

سفيرنا بـ ألمانيا يكشف تفاصيل إلقاء الزيت على قطع آثرية مصرية

منذ 35 دقيقة

تعرف على الجهاز الفني الجديد لغزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

سموحة يضم ثلاثي الأهلي على سبيل الإعارة

سموحة يعلن استعارة مدافع الأهلي

فرج عامر: أتمني ضم ديانج وأريد ناصر ماهر وصلاح محسن نهائيًا من الأهلي

ناصر ماهر يعلق على عرض سموحة

فايلر يحسم موقف ثلاثي الأهلي المعار

حسام حسن يقترب من الأهلي وسموحة يضع شروطه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:10 م

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

12:04 ص

تحذير عاجل من الصحة بشأن كورونا

12:33 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»