فرج عامر يوضح موقف ثلاثي الأهلي من البقاء فى سموحة









كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف ثلاثي النادي الأهلي صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم.





وأكد المهندس فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد عبدالمنعم واحد من أفضل العناصر وسيكون أفضل مساك في مصر خلال السنوات المقبلة".





وتابع: "الأهلي لم يبلغنا باستعادة صلاح محسن وناصر ماهر في نهاية الموسم ولكن بطبيعة الحال هم سيعودون للأهلي مع نهاية الإعارة ولكن نرحب ونتمنى استمرارهم في صفوف فريقنا بالموسم الجديد".



