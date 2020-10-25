لحظة إدلاء ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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شاركت النجمة العالمية ليدي جاجا جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها خلال إدلاء صوتها في الانتخابات الأمريكية.

وعلقت جاجا قائلة: "الاقتراع هنا! إنه-  VoteEarlyDay! – يوم التصويت المبكر- اليوم المثالي للانضمام إلى 46 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات 2020. ضع خطتك للتصويت مبكرًا الآن!".

وحثت من جانبها جمهورها على المشاركة في الانتخابات من خلال نشرها أغنية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أشارت فيها إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


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