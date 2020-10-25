فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
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يعرض مهرجان الجونة اليوم الأحد عددًا من الأفلام السينمائية المميزة المشاركة في أقسامه المختلفة.
ومن بين هذه الأفلام: "واحة" لإيفان إيكيتش و"زهر الربيع" لسوزان ليندون و"بداية" لديا كولمبيجاشفيلي و"أيام أكلة لحوم البشر" لتيبوهو إدكينز.
كما تتضمن عروض السجادة الحمراء عرض فيلم "200 متر" لأمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم أيام فينيسيا السينمائية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.
وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة لجسر الجونة السينمائي والتي تتضمن محاضرة للممثل الهندي الشهير علي فازال وتديرها الفنانة بشرى