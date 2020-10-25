تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي إنتر ميلان فوزا هاما خارج ارضه على حساب نظيره نادي جنوي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

بينما فاز لاتسيو على أرضه بملعب الأولمبيكو الدولي بالعاصمة الإيطالية روما على حساب نظيره نادي بولونيا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد نهاية هذه المباريات:

1 – ميلان 12 نقطة

2 – إنتر ميلان 10 نقاط

3 – أتالانتا 9 نقاط.. سامبدوريا 9 نقاط

4 – نابولي 8 نقاط

5 – يوفتوس 8 نقاط

6 – ساسولو 7 نقاط.. لاتسيو 7 نقاط

7 – هيلاس فيرونا 6 نقاط

8 – بينفينتو 6 نقاط

10 – روما 4 نقاط

12 – جنوى 3 نقاط

13 – بولونيا 3 نقاط

14 – فيورنتينا 3 نقاط

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