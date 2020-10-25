لاعب منتخب مصر السابق: موسيماني أعاد عهد مانويل جوزيه وطور أداء الأهلي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أشاد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، بمستوى وأداء النادي الأهلي في الوقت الجاري بعد تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منصب المدير الفني خلقًا للسويسري رينيه فايلر.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " موسيماني أعاد عهد مانويل جوزيه  في ولايته الثانية بالأهلي".

وتابع: "الأهلي أصبح له شكل وقادر على الفوز في أي مباراة وأصبح شكله ونتائجه مثل الولاية الثانية لمانويل جوزيه مع الأهلي".

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني طور الأهلي كثيرًا والأهلي بقى قوي ووضعه أتحسن ولسة هيتحسن".

وتابع: "موسيماني بيزعق للاعيبة الأهلي رغم فوزه بهدفين وبيطلع يقول أن الأداء لم يصل إلى المستوى الذي يأمله".

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