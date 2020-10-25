سفير مصر في المغرب يكشف عن موعد سفر الرجاء للقاهرة





يستعد نادى الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى الأول من نوفمبر المقبل.





وكشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن موعد سفر نادي الرجاء إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الرجاء أجرى مسحة كورونا تحدد نتيجتها موعد سفرة للقاهرة قبل مواجهة الزمالك والمقرر لها يوم 1 نوفمبر المقبل".





وكشف سفير مصر في المغرب موعد عودة بيراميدز إلى القاهرة بعد خوض نهائي الكونفدرالية امام نهضة بركان.



