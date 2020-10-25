نجم الزمالك السابق: أتخوف على بيراميدز فى نهائي الكونفدرالية من هذا الشخص

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، عن موقف نادي بيراميدز وفرصه في التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أتمنى أن يفوز بيراميدز ويتوج باللقب ولكن أعتقد أن مدرب بيراميدز تشاتشيتش هو أخطر شخص على الفريق في تلك المباراة".

وأوضح: "تشاتشيتش بيألف في المباريات المهمة والكبيرة وهو سيكون أخطر شخص على بيراميدز في تلك المباريات".

ويذكر أن بيراميدز تأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية بالفوز على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد.

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بيراميدز وحوريا بيراميدز الكونفدرالية

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