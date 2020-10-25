محافظ أسوان: 13.5% نسبة المشاركة في اليو م الأول بالانتخابات (فيديو)

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن أجواء الانتخابات في اليوم الأول كانت جميلة جدًا، معقبًا: "حجم إلا إقبال على الانتخابات بالنسبة لي مقبول جدًا، وجميع المواطنين كان لديهم تحمس للمشاركة في الانتخابات".



وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن المواطن الأسواني لديه وعي سياسي كبير بأهمية المشاركة في الانتخابات، مضيفًا أن حرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في كل المقرات.



ولفت محافظ أسوان، إلى أن نسبة المشاركة في اليوم الأول وصلت لـ13.5%،مطالبًا جميع المواطنين بالنزول للمشاركة في اليوم الثاني للانتخابات، خاصة السيدات.







هذا، وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن.



واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.



وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعى المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

