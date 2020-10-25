تعرف على الجهاز الفني الجديد لغزل شبين بالقسم الثالث

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر فريق غزل شبين تعيين الثنائي شريف رضا، ومحمد الجمال، ليتولا مهمة الإدارة الفنية استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، ليقودا الفريق خلفا لأشرف السيسي، الذي استقال مؤخرا من منصبة عقب ختام الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن يضم الجهاز المعاون، جمال ابو الغار مدرب حراس، ورضا محمد، إداري، مع استمرار الجهاز الطبي، وتعيين مدرب أحمال جديد.

ومن المقرر ان تنطلق فترة إعداد فريق الغزل نهاية الأسبوع الحالي، بمشاركة عدد من اللاعبين القدامى، استعدادا للموسم الجديد.

وسبق للجمال وشريف رضا، تدريب فريق عرب الرمل في الموسم الماضي والحالي، قبل الإستقالة من منصبهما، مؤخرا ليقودا فريق الغزل في تجربة تدريبية مرتقبة.






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