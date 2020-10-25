محافظ قنا عن انتخابات مجلس النواب: عرس ديمقراطي

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:55 ص
أشرف الداودي
أشرف الداودي
كـسـاب أحـمـد
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علق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، قائلًا: "شهدت المحافظة اليوم عرس ديمقراطي".

وتابع محافظ قنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن المؤشرات تتحدث على أن اليوم الثاني للانتخابات سيشهد إقبال قوي جدًا، خاصة من الشباب، مشيرًا إلى أن إقبال المرأة على الانتخابات شيء مشرف للغاية.

ولفت محافظ قنا، إلى أن المجتمع المدني سواء الهلال الأحمر أو شباب قنا، قاموا بمساعدة الناخبين، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

هذا، وأنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن.

واعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعى المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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