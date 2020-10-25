مهاجم الصفاقسي ينتقل إلى الدوري الجزائري

تعاقد نادي شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، مع المهاجم محمد إسلام باكير، قادما من النادي الصفاقسي التونسي.





ولم يعلن الفريق الجزائري عن مدة عقد باكير، الذي كان محل اهتمام أندية جزائرية أخرى.





يذكر أن باكير /24 عاما/ كان انتقل الموسم الماضي إلى الصفاقسي التونسي بعدما لعب ثلاثة مواسم مع نادي وفاق سطيف الجزائري.



