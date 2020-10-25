مهاجم الصفاقسي ينتقل إلى الدوري الجزائري

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تعاقد نادي شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، مع المهاجم محمد إسلام باكير، قادما من النادي الصفاقسي التونسي.

ولم يعلن الفريق الجزائري عن مدة عقد باكير، الذي كان محل اهتمام أندية جزائرية أخرى.

يذكر أن باكير /24 عاما/ كان انتقل الموسم الماضي إلى الصفاقسي التونسي بعدما لعب ثلاثة مواسم مع نادي وفاق سطيف الجزائري.

من جهة أخرى، يواصل نادي شباب بلوزداد بصورة عادية استعداداته لانطلاق الدوري الجزائري نهاية نوفمبر المقبل، بعدما اضطر لتعليق تدريباته اثر انتشار فيروس كورونا بين أعضائه.

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