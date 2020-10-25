شاهد.. أول تعليق لطبيب مصري بدخل موسوعة جينيس كأصغر مدير مستشفى

أعرب الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفى نجع جمادي العام، عن سعادته بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر مدير مستشفى في العالم، قائلًا "هذا فخر لمصر كلها".



وأضاف "نور الدين" في اتصاله مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" بدأت عملي لمدة ثلاث سنوات في مستشفى فرشوط، قبل أن يتم نقله للعمل كمدير للمستشفى.



وبسؤاله على طريقة تعامله مع أساتذته خاصة إذا كانوا أكبر منه في السن باعتباره مديرًا أكد أن الاحترام هو السائد بينهم، موجهًا الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والقيادة السياسية الداعمة للشباب.

