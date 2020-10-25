عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا بيان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بدر بانون يكشف حقيقة احتفاله بتأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. أبو العينين شحاته مديرا فنيا لجمهورية شبين

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ يوم

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

المصري يُحدد سعر «وادي»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ 39 دقيقة

مصرع قاتل الشهيد أسامة السمان في نجع حمادي على يد شقيقه

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. هل يضم الأهلي نجم الزمالك ؟

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد انضمام «خليفة صلاح» للأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة خروج نجم الفريق من حسابات موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

محافظ الإسكندرية يكشف حقيقة سقوط الثلوج على المحافظة

09:10 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

09:35 ص

الأهلي يستقر على عودة «النفاسة» لقيادة الهجوم في الموسم الجديد

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»