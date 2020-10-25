سفيرنا بـ ألمانيا يكشف تفاصيل إلقاء الزيت على قطع آثرية مصرية

كشف السفير خالد جلال، السفير المصري في ألمانيا، عن تفاصيل إتلاف تحف مصرية بـ "الزيت" في أحد متاحف برلين، مشيرا إلى أنه أمر غريب، حيث قام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مجمع المتاحف في برلين، وألقوا زيت على 69 قطعة أثرية منهم 16 قطعة مصرية تأثرت.

وأشار "جلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذه الواقعة حدتث يوم 3 أكتوبر وهو موافق يوم الوحدة في ألمانيا، موضحا أنه توجه لزيارة المتحف الموجود به الآثار المصرية التي تم إلقاء الزيت عليها لتفقد الوضع.