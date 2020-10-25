سفيرنا بـ ألمانيا يكشف تفاصيل إلقاء الزيت على قطع آثرية مصرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
تحف مصرية في ألمانيا
تحف مصرية في ألمانيا
هدى عبدالرازق
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كشف السفير خالد جلال، السفير المصري في ألمانيا،  عن تفاصيل إتلاف تحف مصرية بـ "الزيت" في أحد متاحف برلين، مشيرا إلى أنه أمر غريب، حيث قام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مجمع المتاحف في برلين، وألقوا زيت على 69 قطعة أثرية منهم 16 قطعة مصرية تأثرت.
وأشار "جلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هذه الواقعة حدتث يوم 3 أكتوبر وهو موافق يوم الوحدة في ألمانيا، موضحا أنه توجه لزيارة المتحف الموجود به الآثار المصرية التي تم إلقاء الزيت عليها لتفقد الوضع.
وأضاف أن نسبة تأثر القطع الآثرية بالزيت مختلف من قطعة لأخرى، لافتا إلى 95% من آثر الزيت تم إزالته من القطع الآثرية باستثناء إحدى القطع، منوها بأن القطع التي تم تخريبها من مختلف العصور ومن مختلف الحقب، وليس مستهدف من هذه الواقعة الاضرار بالآثار المصرية فقط.

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