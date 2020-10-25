حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:33 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
إسلام أمين
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نظم مجلس شباب محافظة البحيرة، حملة ليلية مرت على المحال التجارية، لتوعية المواطنين والمارة بأهمية المشاركة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب اليوم الأحد، لاستكمال العرس الديمقراطي والمساهمة في تشكيل البرلمان المنوط به سن وتشريع القوانين لصناعة المستقبل والبناء والتطوير والتنمية.

وقال أحمد السكنيدي، رئيس لجنة العلاقات الحكومية بمجلس شباب محافظة البحيرة، إن الهدف الرئيس من الحملة هو دعم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأن يشارك المواطنون ويكون لهم دورا في مساندة الدولة المصرية، بالإضافة إلى نشر الوعي بشأن كيفية الانتخاب، لمنع أو تقليل نسبه الأصوات الباطلة مع الالتزام بالصمت الانتخابي ودون التحيز لأي من المرشحين، وذلك انطلاقا من مبادئهم الخدمية التطوعية.

كانت اللجان الانتخابية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، شهدت تزايدا في إقبال الناخبين قبل إغلاق التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، والتي يبلغ فيها عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 4 ملايين و12 ألف و338 ناخبا، بإجمالي عدد المراکز الانتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 دوائر واللجان الفرعية 1296 لجنة، حيث يتنافس عدد 214 مرشحا في 9 دوائر على 18 مقعدًا فرديًا بالمحافظة.

الدائرة الأولى، ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 36 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 29 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبوحمص وتضم مركز أبوحمص وإدكو ويتنافس بها 23 مرشحا على مقعدين.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية، وتضم مراكز: المحمودية ورشيد والرحمانية، وبها 26 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الخامسة، ومقرها مركز حوش عيسى، وتضم مركز حوش عيسى وبها 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد، الدائرة السادسة، ومقرها مركز الدلنجات، وتضم مركز الدلنجات وبها 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد.

الدائرة السابعة، ومقرها مركز أبوالمطامير وتضم مراكز: أبوالمطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، وبها 21 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة، ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت وبها 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة، ومقرها مركز كوم حمادة، وتضم مركزي: كوم حمادة وبدر، وبها 25 مرشحا للمنافسة على مقعدين.
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)
حملة شبابية لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات بالبحيرة (صور)

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