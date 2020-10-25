تحذير عاجل من الصحة بشأن كورونا

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "ربنا أمرنا بالحذر.. ولو مأخدناش بالنا من اللي بيحصل حوالينا إحنا اللي خسرانين". 

وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار، مضيفا: "الحذر ثم الحذر الأسابيع المقبلة"، منوها بأننا لم ندخل بعد فصل الشتاء مثل أوروبا، مناشدا كبار السن عدم التواجد في أماكن المزدحمة، معلقا: "لو المشوار مش مهم متروحش".

وأضاف أنه لا يجب الحصول على أي بروتكول علاجي من الإنترنت، منوها بأن سرعة انتشار الفيروس زادت ولكنه حدته ضعفت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و6187 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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