تحذير عاجل من الصحة بشأن كورونا

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "ربنا أمرنا بالحذر.. ولو مأخدناش بالنا من اللي بيحصل حوالينا إحنا اللي خسرانين".





وأشار "أديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار، مضيفا: "الحذر ثم الحذر الأسابيع المقبلة"، منوها بأننا لم ندخل بعد فصل الشتاء مثل أوروبا، مناشدا كبار السن عدم التواجد في أماكن المزدحمة، معلقا: "لو المشوار مش مهم متروحش".





وأضاف أنه لا يجب الحصول على أي بروتكول علاجي من الإنترنت، منوها بأن سرعة انتشار الفيروس زادت ولكنه حدته ضعفت.



