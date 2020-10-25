محافظ الإسكندرية: لم نرصد أي مخالفات في اليوم الأول للانتخابات (فيديو)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن المحافظة قامت بتطبيق الاجراءات الاحترازية خلال تنظيم انتخابات مجلس النواب، وهذا من خلال منع دخول أي ناخب إلى اللجان دون ارتداء الكمامة، وتوفير الكمامات المطهرات في كافة اللجان، بالاضافة للإجراءات العادية مثل الكراسي المتحركة لكبار السن وخلافه. 

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن كل اللجان الانتخابية قريبة من بيوت الناخبين، وتم توفير وسائل انتقال للمواطنين في المقار الانتخابية البعيدة، مضيفًا أن نسبة الاقبال على الانتخابات في اليوم الأول معقولة في ظل وجود نوة وسوء الطقس في الاسكندرية. 

ولفت إلى أن غرف العمليات داخل المحافظة، لم تتلقى أي بلاغات حول وجود مشاكل أو معوقات للحركة الانتخابية خلال اليوم الاول لانتخابات مجلس النواب.

الداخلية تستعد للانتخابات
باستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.

وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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