هالة صدقي تهنىء يسرا على الإعلان الرسمي لـ "حريف تمثيل"





نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة تجمعها بالفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك من خلال الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل".وعلقت هالة صدقي على الصورة: "مبروك لصاحبتي وحبيبتي يسرا وإعلان جديد"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".جاء هذا خلال حفل إطلاق الخدمة الذي أقيم يوم السبت على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أورنچ مصر”، ونخبة من الفنانين وكبار رجال الأعمال والإعلاميين.خدمة حريف تمثيل، والذي يترابط مع مسلسل يسرا المقبل في رمضان المقبل 2021.