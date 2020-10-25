هالة صدقي تهنىء يسرا على الإعلان الرسمي لـ "حريف تمثيل"
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
ريهام كمال
Advertisements
نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة تجمعها بالفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، وذلك من خلال الإعلان الرسمي لـ"حريف تمثيل".
وعلقت هالة صدقي على الصورة: "مبروك لصاحبتي وحبيبتي يسرا وإعلان جديد"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
جاء هذا خلال حفل إطلاق الخدمة الذي أقيم يوم السبت على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بحضور المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أورنچ مصر”، ونخبة من الفنانين وكبار رجال الأعمال والإعلاميين.
خدمة حريف تمثيل، والذي يترابط مع مسلسل يسرا المقبل في رمضان المقبل 2021.